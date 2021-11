Luis García Montero, marido de Almudena Grandes: "Estar hundido es un modo de seguir enamorado"

Mientras todo un país se paralizaba por la pérdida de una mujer con la que aprendió gracias a sus libros, parte de los pensamientos de muchos estaban en su familia. Si ya era doloroso para sus lectores asimilar la muerte de Almudena Grandes , que fallecía este sábado a los 61 años a causa de un cáncer , no era difícil imaginar la sensación de vacío que su marcha habrá dejado en su marido, el poeta Luis García Montero, y sus tres hijos, Elisa, Marcelo e Irene .

De ahí que a lo largo de este fin de semana se viralicasen unas palabras que su viudo le dedicó hace ya unos cuantos años bajo un título que no necesitaba demasiada interpretación. ‘La ausencia es una forma de invierno’ era el texto que el que fue su marido desde 1994 escribió en su día a la autora.

En él, el que en estos momentos ostenta el cargo de director del Instituto Cervantes se manifestaba “como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche” para expresar lo que “duele una noche con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte”.