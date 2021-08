No sabe salir a la calle sin pintarse los labios color carmín, adora las cosas que brillan, odia el mazapán y los bombones de coco, estornuda si le da el sol de cara y compra vinos que nunca se llega a beber. Detalles variopintos de su vida que ella mismo desveló en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 2500 seguidores: “El último sorbo de café siempre está frío, pero es mi favorito. En otra vida hubiera sido bailarina. Me aburre la inteligencia de manual […] Me gustaría ser vegana, pero me gusta mucho la carne poco hecha. Me creo distinta, pero no mejor…”, recogía algunos rasgos de su personalidad.