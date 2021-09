María Valverde rememora su relación con Mario Casas: "Los malos momentos se olvidan"

Después de cuatro años de noviazgo y varios meses de especulaciones sobre una posible separación, Sheila Casas se encargaba de confirmar su ruptura: “Por la necesidad de callar a las malas lenguas, siento decir que Mario y María rompieron su relación hace unos meses”. Y aunque en un primer momento no quiso hablar del tema, María acabó desvelando algunos detalles de este distanciamiento en una entrevista para Marie Claire a finales de 2014: “No puedes ser del todo sincera y decir lo que realmente ha pasado, sobre todo por el respeto que me tengo a mí misma. Es complicado ser natural cuando quieres llorar, gritar o… Y sé que dejé de serlo, por todo lo que se me venía encima mediáticamente”, dejaba entrever que todo se había quebrado de la peor manera.