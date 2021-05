Maribel Verdú hizo un pacto con su marido, Pedro Larrañaga, para mantener viva su relación: "Es la persona que hace que mi vida sea mejor"

La actriz de ‘El laberinto del Fauno’ comentaba al presentador que conoció al amor de su vida gracias a su cuñado, Luis Merlos, que hizo el papel de celestino. “Estaba haciendo ‘Canguros’ con él y estaba leyendo un guion donde había muchos personajes. Me enamoré de la pelirroja y le dije que quería hacerlo. Me contrataron, lo hice y me enamoré”, resumía muy brevemente cómo habían transcurrido las cosas. “Date cuenta que mi vida es muy poco convencional. Yo siempre supe que tenía parejas con las que iba a tener un fin porque querían tener hijos y yo no, estoy todo el día de aquí para allá y es muy complicado”, explicaba a Calleja lo complicado que era para ella encontrar pareja al no estar dispuesta a tener hijos.