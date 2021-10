Marta Hazas y Javier Veiga cumplen cinco años casados y recuerdan su boda

"No me pega que te llames Javi porque es un nombre de chico guapo". Estas fueron las palabras que Marta Hazas le dedicó a Javier Veiga cuando se conocieron. Han pasado once años de aquel primer encuentro que se produjo gracias a la profesión que comparten. Seis años después se dieron el 'sí, quiero' y ahora celebran cinco años de matrimonio. "La mejor fiesta de mi vida", ha asegurado la actriz a través de las redes sociales al recordar la boda en la que celebraron su amor, algo que siguen haciendo a día de hoy.