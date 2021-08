Stephanie Cayo, novia de Maxi Iglesias, habla por fin de su divorcio: "Hicimos una promesa"

A principios de junio salieron a la luz las primeras imágenes de Maxi Iglesias con Stephanie Cayo. Sus gestos cómplices y de cariño evidenciaron que entre ellos podría existir algo más que una amistad, una relación que el actor ha confirmado recientemente. “Estoy feliz. Ahora me acompañan mis amigos, que son un pilar importantísimo en mi vida, y te puedo decir que trato de rodearme de gente que me suma y me ayuda a ser mejor persona”, ha dicho el intérprete tras asegurar que su corazón está “bien ocupado”.