Natalia Sánchez , por ejemplo, ha vuelto a declarar su amor a Marc Clotet tras recibir de su parte un bonito detalle. Y no nos referimos al ramo de flores con el que ha posado desde su cama. “Anoche, Marc, cuando volvió a casa después de pasar el fin de semana fuera, en Valencia, por los Premios Goya, (y yo en casa, con los peques) me dijo: ‘Este año, quiero regalarte tiempo para ti , así que, un día a la semana, me encargo yo al 100% de los peques y tú desconectas. Pero si empiezas mañana, vuelve para la cena porque tengo una sorpresa”.

El día no pudo comenzar de mejor manera para la actriz: un desayuno a la altura, una docena de rosas y el impulso del actor a su mujer para que desconectara y se dedicara tiempo a sí misma durante esta jornada. “Después de pasar un día precioso conmigo misma -hasta me he dado un masaje- no puedo dejar de pensar en lo afortunada que soy por tener semejante compañero de viaje. Hoy, las flores y el regalo tienen como excusa que es San Valentín pero, Marc siempre mira por mí, por mi bienestar, por mi felicidad, por nuestro equilibrio”, aseveraba antes de ensalzar los valores de su pareja.