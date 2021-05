“Si no formáramos un buen equipo no estaríamos juntos” . Así de rotunda es Nuria Roca cuando le preguntan por la complicidad que desprende ante las cámaras junto a su marido, Juan del Val . En una entrevista para la revista ¡Hola!, la presentadora ha confesado que son una pareja que se quiere, se admira y se lo pasan bien juntos, algo que parece más que evidente cuando les vemos en la pantalla. “Eso está tan presente en casa como en el trabajo”, asegura. Y así llevan más de veinte años, desde que siendo unos “jovenzuelos” , tal y como puedes ver en este vídeo, comenzaron una relación que ha terminado convertida en una familia numerosa .

Pero ahora, la propia Nuria Roca ha ido más allá y nos ha hecho partícipes de momentos íntimos de la pareja que aún no habíamos visto. Se trata de un viaje muy especial, el primero que realizaron con Juan, el mayor de sus tres hijos, a Argentina. “Me ha llegado una caja que me ha hecho muchísima ilusión recibir porque me ha trasladado a un lugar maravilloso. Os voy a enseñar algo que no he enseñado nunca”, comenzaba explicando la presentadora.