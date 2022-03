El novio de Palomo Spain se llama Pablo Díaz, es diseñador como él y vive ajeno al mundo vip

También ha habido hueco para palabras cariñosas a su chico . El ejemplo más reciente tuvo lugar con motivo de la celebración de San Valentín. Palomo decidió entonces publicar un carrusel de imágenes de Pablo en solitario, y de ambos juntos, incluida una foto de sus manos entrelazadas, que remató con una auténtica declaración: "Suerte que estoy enamorado" , declaraba, felicitando el día a sus seguidores. Entre los cariñosos comentarios de la publicación se podía leer la respuesta de Pablo: "Yo sí que soy un afortunado, no se te puede querer más", afirmaba.

Pablo es también diseñador y especialista en marketing. Alguien que, en palabras de Alejandro, "no puede ser más ajeno" al mundo de la farándula. Como confesó Palomo al periodista Carlos del Amor en el programa 'La Matemática del Espejo', fue en el momento en el que saltó la noticia sobre su romance cuando fue consciente de que existía un interés en su vida privada. En el mencionado programa relató que a ambos les pilló por sorpresa el revuelo, y el de Posadas alertó entonces a su pareja: "No sabes dónde te has metido, pero es lo que hay".