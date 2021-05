Ricardo Gómez y Bruna Cusí: tres años de discreta relación, una crisis superada y su primera película juntos

Ricardo y Bruna atraviesan uno de sus mejores momentos profesionales y sentimentales. Los dos intérpretes –ella tiene siete años más que él- se habrían conocido en primavera de 2017 gracias a una amiga en común que ejerció de celestina, pero no fue hasta finales de ese mismo año cuando el idilio empezó a asentarse. Es más, el madrileño publicó su última foto con la también actriz Ana Rujas, con quien comenzó una relación en 2015, en noviembre de este mismo año.

Pese a que Gómez y Cusí ya eran novios en febrero del año siguiente, fecha en la que la catalana se alzó con el Goya a Mejor actriz revelación por su papel en ‘Verano 1993’, ambos prefirieron no posar juntos en la alfombra roja y tampoco fueron fotografiados juntos durante el trascurso de la gala. Y ese hermetismo es la premisa que siguen conservando tanto en sus entrevistas, ya que no suelen responder cuestiones referidas a su vida privada; como en sus respectivas redes sociales, donde no habían compartido ni una sola imagen de su romance hasta que empezaron con la promo de este nuevo proyecto. Pero más complicado era escaparse durante estos más de tres años de los paparazzi, que en ocasiones les han pillado acaramelados y compartiendo románticos planes.