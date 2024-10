Además, respecto al desagradable episodios vivido con la policía, ha asegurado que, aunque no es cierto que estuviera con una mujer en su domicilio, estaría en su pleno derecho de haberlo hecho puesto que su matrimonio ya estaba roto. "Elizabeth no vivía conmigo desde hacía cuatro meses. Entonces yo tenía todo el derecho a hacerlo si hubiera querido... La policía siempre dijo que nunca había pasado nada. Nunca pasó nada de las cosas que me acusaron entonces", ha dicho el actor, que ha asegurado además que nunca habría puesto a su hija en una situación tan delicada. "Nunca hubiera expuesto a mi hija de esa forma, que pudiera verme así", ha señalado en esta entrevista.

Por último, el actor ha insistido en que el también lo ha pasado mal. Poner fin al matrimonio con la madre de sus hijos no ha sido fácil y el comportamiento que ha mantenido Elizabeth a lo largo de estos meses lo ha hecho más duro aún. "Me he sentido un poquito decepcionado y engañado. Una separación es de dos. La única persona que sufre no es Elizabeth, porque primero están los niños".

El actor cubano también ha insistido en que ha pensado en sus hijos y que ha guardado silencio para no complicar aún más la situación y que sus hijos no se vieran envueltos en una guerra. El bienestar de Christopher y Kailey ha sido su prioridad. "Yo he callado por proteger a mis hijos, porque seguir echando más lecha al fuego no es correcto, no es lo mejor para ellos... Ha sido un momento un poquito difícil no solamente para mí, sino para mis hijos", ha aseverado el actor, que ha asegurado como padre es intachable. "Puedo tener algunos errores, como todo ser humano, pero como padre no vas a encontrar ni uno, soy un gran padre. De eso me siento muy orgulloso", ha contado Levy, que ha asegurado que la relación con sus hijos es muy fluida. "Hablo con los dos todos los días, lo único que deseo es que estén bien y que estén tranquilos"