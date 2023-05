Avance exclusivo de 'Perla Negra': Kenan se acerca de nuevo a Hazal para ser su mayor apoyo

Hazal ha descubierto al fin la verdad sobre su padre biológico. Después de la confesión de su hermana, es su madre quien le confirma que Halil no es su padre y que si la ha mentido durante tantos años ha sido para que no le faltara de nada. Poco a poco, Melek le cuenta toda la verdad, que nunca la abandonó y que en cuanto ha descubierto lo que pasó y quién es ha acudido a buscarla. No harán falta más datos para que Hazal ate cabos y descubra que Aziz Toprak es su padre.