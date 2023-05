Hazal descubre que Aziz es su padre y Vural es detenido: todo ha cambiado para los protagonistas de 'Perla Negra'

Consiente del peligro que supone que más personas sepan la verdad sobre el padre biológico de Hazal, Halil se niega a contarle la verdad a Ebru. Sin embargo, eso no va a ser un obstáculo para ella. A pesar de no saber la identidad del padre y de no tener la memoria usb con las imágenes de su beso con Kenan, Ebru pasa a la acción y le cuenta que no es su hermana biológica y que su madre se casó con Halil tras quedarse embarazada de otro hombre. Su mundo se desmorona mientras su hermana pierde el control. "Voy a arrebatárselo todo", le dice Ebru sin imaginar que la empresa de seguridad todavía puede recuperar las imágenes de la mansión de los Demiroğlu. Unas imágenes que destaparían que ella fue quien desenchufó la máquina de Irmak.

Quien sí tiene la oportunidad de sincerarse es Melek. Durante el reencuentro con su hija, le confirma que Halil no es su padre, que cometió un error al pensar que podría ejercer como tal y que su padre biológico sigue vivo. "No quería que te faltara nada en la vida. Creí que tu padre me había abandonado y no creía que creyeras que a ti también, pero no fue así. No nos abandonó. Vino a por ti en cuanto se enteró", le dice a su hija, que inmediatamente se da cuenta de que Aziz es su padre. La noticia la deja destrozada. Hazal no se siente capaz de perdonar a su madre por el momento.