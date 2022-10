Risto Mejide presenta con humor a su "nueva ilusión": "Por favor, no nos saquéis fotos"

Aunque ella aseguró a La Razón que por el momento no puede afirmar tener "pareja" , la prensa rosa ya da por hecho la incipiente relación entre ambos. Y su exmarido, con el humor que siempre le ha caracterizado, ha reaccionado con humor a estas informaciones presentando en su Instagram a la que, en palabras suyas, es su "nueva ilusión" en esta recién estrenada etapa vital.

Con fina ironía, el publicista ha compartido a través de una publicación una foto de una pila de libros (22, concretamente) relacionados con la vida y obra de Johann Sebastian Bach. "No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando", ha escrito como pie de post, tratando a la lectura como si fuese su nueva pareja sentimental.