Ana Obregón, con "rabia" tras acabar las memorias que su hijo Aless Lequio no pudo terminar de escribir

'El chico de las musarañas' era el título que escogió para este libro en el que Aless pretendía contarnos en primera persona la experiencia de un paciente oncológico . "Aún recuerdo el día que después de una quimio me dijiste: 'Mamá, cuando termine de escribirlo lo publicaré y donaré los beneficios a la investigación del cáncer ". Pero nunca lo pudo acabar.

De ahí que Ana, superando "la rabia y el dolor infinito" que le provocaba esta injusticia, se sentase al frente del ordenador para escribir esos últimos capítulos que faltaban para evitar que ese "talento por la escritura" que desarrolló su hijo "se quedase en un cajón". Dar el paso no fue fácil: hasta que no pasaron dos años no reunió "las fuerzas suficientes" para abordarlo. "Se lo debía", alegó hace unos meses.