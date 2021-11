Era la primera vez que se subía a un escenario tras seis años de notada ausencia, concretamente desde que en diciembre de 2015 nos deleitara a todos con ‘Adele: Live in New York City’. En esta ocasión las circunstancias eran diferentes, retransmitido por CBS y Paramount, bajo el título ‘Adele: One Night Only’ y en un marco de excepción, el del Observatorio Griffith de Los Ángeles, la cantante británica cogía de nuevo el micrófono para interpretar por primera vez los temas que conforman su nuevo álbum (‘30’). Multitud de rostros conocidos no se quisieron perder el recital de esta estrella de la música: desde los presentadores James Corden y Ellen DeGeneres a los actores Tyler Perry y Melissa McCarthy.

Las sorpresas para Ashley -así se llama la novia- no terminaban aquí. Tras abrazarse muy emocionada a su chico, Adele reaparecía en el escenario para poner el broche de oro la pedida con ‘Make You Feel My Love’, tema que dedicó al futuro matrimonio. “Gracias a Dios que has dicho que sí porque si no, no sabía a quién le iba a cantar esta canción esta noche. Si a ti, a él o a no sé quién… ¡Está en shock!”, no podía evitar reírse ante el rostro de incredulidad de la joven, que recordará de por vida este día.