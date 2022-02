Alejandro Sanz hizo planes con Kim Kardashian por Miami: "No nos recuerdo tan morenos"

Con frecuencia, las redes sociales nos descubren viajes, fiestas o aficiones entre rostros conocidos que, a simple vista, parecen tener pocos intereses en común. Al menos eso es lo que se intuye en un principio. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y un breve encuentro en un evento o incluso una simple foto es capaz de unir a variopintas personalidades de la élite. Hollywood no se queda atrás y esconde conexiones de lo más extravagantes como, por ejemplo, Alejandro Sanz y Kim Kardashian .

Sanz ha desempolvado el álbum de su etapa en Miami , donde tuvo la oportunidad de conocer a estrellas como Kim, a la vez que producía uno de sus exitosos discos. Sobre lo que hablaron e hicieron ese día, nada se sabe, pero no cabe duda de que compartieron risas y confidencias. Amigos, seguidores y compañeros de la profesión han reaccionado de inmediato a esta sorprendente postal.

“¡Madre mía el crossover!”, no daba crédito una fan al ver al cantante junto a la multimillonaria socialité. “¿Pero esto qué es?”, “¿Esto es real?”, “No me lo esperaba” o “¿Tú a quién no conoces?”, son otra muestra de los mensajes que prueban lo impresionados que estaban sus seguidores al ser conscientes de que el intérprete de ‘Corazón partío’ conoce a la protagonista del reality más famoso de los Estados Unidos.