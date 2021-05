Sara Carbonero se burla de una foto antigua de Iker Casillas: "Aquellos maravillosos años"

Sara Carbonero sigue demostrando que entre ella e Iker Casillas no se ha esfumado la complicidad y el buen rollo tras comunicar su ruptura . Pese a que su proyecto común había llegado a su fin, el guardameta y la periodista decidieron anteponer ante todo el bienestar de Martín y Lucas, sus hijos, y transformaron su historia de amor en una ejemplar amistad. O al menos así lo parece . Si una de las razones por las que saltaron todas las alarmas sobre una posible crisis matrimonial fue porque ambos habían dejado de tener presencia en la cuenta de su pareja, las cosas cambiaron radicalmente cuando explicaron al mundo que su divorcio era ya un hecho. Desde ese preciso instante, la expareja no ha dudado en comentar sus publicaciones, intercambiar comentarios, bromear entre ellos e incluso reírse, con cariño, de la otra parte.

Iker Casillas habla sobre la educación de sus hijos con Sara Carbonero

Sea cual sea el futuro que escojan, ambos contaran con el apoyo incondicional de su padre, que tiene muy claro cómo va a educarles: “No soy como mi padre cuando yo era pequeño. Como a mí me gustaba el fútbol estábamos todo el día jugando. Me chutaba el balón y me llevaba a un cole a jugar, pero yo, en ese sentido, no soy un padre que incite a sus hijos al fútbol”, admitía.