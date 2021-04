Ana MIlán acumula casi 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram

La actriz alegró el confinamiento a muchos de sus seguidores durante el confinamiento del pasado año con sus anécdotas personales

De la misma forma, la alicantina ha explotado contra una persona que la acusaba de haberse puesto pómulos

Ana Milán fue una de las celebrities más populares durante el confinamiento obligatorio implantado en marzo del pasado año. Desde su domicilio y con su smartphone, la intérprete rememoraba desde su cuenta de Instagram algunas anécdotas sobre su vida personal y profesional. Con espontaneidad, humor y su innegable desparpajo, sus retransmisiones hacían disfrutar y reír a los espectadores, que desconectaban durante un tiempo de las malas noticias que nos iba dejando el coronavirus. Pese a que la situación ha evolucionado favorablemente y las estrictas medidas se han ido relajando, la intérprete continúa interactuando de esta forma con sus miles de seguidores, a los que ha contado el desagradable comentario que tuvo que leer de una admiradora.

“El otro día cuelgo una foto en Instagram y me pone una tía: ‘qué barbaridad, te has puesto pómulo, qué horror”, iniciaba su relato sorprendida y visiblemente molesta ante tal mensaje. “Pero qué dice señora, ¿Qué me he puesto pómulo? ¡No me he puesto nada!”, negaba públicamente que fuese cierto y realizaba acto seguido un gesto amenazador de broma para reflejar lo que sintió cuando vio esto.

La alicantina seguía recordando que esta persona no estaba de acuerdo con que la intérprete pasara por una clínica para cambiar algo de su físico y le había hecho llegar que se le había caído un mito. “¿Se te cae un mito? ¿Si me hubiese puesto pómulo no te hubiera gustado?”, explotaba y preguntaba con cierta ironía. “¿No va a ser que tú eres tonta? ¿No va a ser que no ves bien y que eres un poco tonta para decir esas cosa?”, daba su opinión sobre esta valoración y zanjaba este tema.

El reciente cambio de look de Ana Milán

Más allá de polémicas, la actriz sorprendía a sus seguidores hace unos días tras someterse a un inesperado cambio de look y se desprendía de su icónica melena morena. No estamos hablando de un corte de pelo, sino de un cambio de tonalidad que convertía a Ana en rubia. “Sí, me he atrevido, y qué pasa”, afirmaba tajante en unas historias en las que ha descubierto su nueva imagen. “Flipáis, ¿no?, A mí me encanta. No os había abandonado, me estaba poniendo rubia”, justificaba el motivo por el que había estado desaparecida en redes durante unos días”.