“Vuelvo. Tímidamente, en silencio. Despacito, pero con paso firme. Vuelvo con ganas de compartirme desde mi verdad , dejando a un lado lo que se espera de mí, lo que se ha dicho sobre mí o la imagen que yo mismo he podido proyectar en un ademan de sentirme ‘a salvo’ pero desde la base de un miedo terrible a mostrarme tal cual”, está dispuesta a enseñar su verdadera cara y no caer en errores del pasado por el qué dirán.

Andy ha confesado que regresa “aceptando que en este nuevo viaje se quedará a mi lado quien deba quedarse y quien no se marchará”. Además ha querido aprovechar esta oportunidad para agradecer todo el cariño que ha recibido a lo largo de estos siete meses porque se ha sentido “acompañada y muy querida”, argumentando que en ocasiones se necesita “desaparecer, desconectar para de esa manera poder permitirse ser quien realmente es ”.

Seguidores y amigos le han dado de nuevo la bienvenida a esta red social. “Se te echaba mucho de menos. Resurgir con más luz y con ganas de verte brillar”, estaban preparados para ver a la nueva y verdadera Andrea. “Nos hacía falta tu sonrisa, qué bien que vuelvas”, celebraban su retorno. “La de veces que entré a tu perfil para ver si habías subido algo y yo me lo había perdido…”, no se habían olvidado de la joven de 30 años, que también ha recibido un caluroso mensaje de su madre: “Te quiero TANTO, TANTO, TANTO… Y me siento TAN, TAN, TAN orgullosa de ti”.