Carla Vigo estalla tras recibir críticas a su cuerpo: "Me veía diosa y al que no le guste que mire para otro lado"

Carla Vigo ha recibido críticas por vestir con ropa ajustada

La sobrina de la reina Letizia ha respondido públicamente a los ataques

Carla Vigo ha estallado. La sobrina de la reina Letizia ha recibido críticas por su forma de vestirse y ataques a su cuerpo. A raíz de su última publicación, donde se la puede ver con un vestido ajustado de color plata, la actriz ha recibido algunos comentarios despectivos y ha querido responder públicamente. "Con ese cuerpo que tienes no puedes permitirte esos vestidos que te pones", le decía un usuario anónimo.

Ante tal ataque a su físico, la sobrina de la reina Letizia ha querido defenderse públicamente y defender a todas aquellas chicas que pueden sentirse inseguras por sufrir comentarios negativos como el que ella ha recibido. "Me esperaba comentarios así, pero con esas cosas creáis inseguridades que igual una persona no tenía. Yo me veía diosa con ese vestido y al que no le guste que mire para otro lado", ha comenzado escribiendo en sus redes sociales.

Carla Vigo lanza un alegato 'body positive' tras las críticas a su cuerpo

Carla Vigo ha querido insistir en el hecho de que nunca se conoce "por lo que ha pasado o está pasado" la otra persona hacia la que se dirigen esos ataques. "Este tipo de cosas son muy delicadas", aseguraba a través del altavoz en el que se ha convertido su cuenta de Instagram. La sobrina de la reina Letizia, que no comprende la maldad de los mensajes que ha recibido, ha querido lanzar una reflexión: "¿Qué pasa, que por tener caderas anchas ya no me puedo poner un vestido ajustado? ¿O es porque por la forma de mi cuerpo se me marca un poco la tripa? Señores, se llama tener órganos. Y de hecho es que no es ni sano ser plana del todo porque no los proteges".

Para evitar cualquier tipo de malentendido por sus palabras, la sobrina de la reina Letizia ha querido recalcar que su respuesta no va referida a aquellas personas "que son delgadas por naturaleza". "Me refiero a si te operas, pero obviamente cada uno que haga lo que quiera y si he ofendido a alguien no era mi intención para nada. Lo siento mucho", ha rectificado.