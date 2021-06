Chenoa es uno de los rostros más populares de la televisión y una de las artistas más polifacéticas de nuestro país. No hay faceta que no haya afrontado con éxito la cantante hispano-argentina: canta, actúa, presenta programas, baila y también saca punta a los concursantes de los talent-show en su papel como juez, y todo ello con dosis de naturalidad, carisma y humor. Antes de dar el dar el do de pecho en la academia de música más famosa de la televisión y darse a conocer al público, Laura estuvo formándose en solfeo y ballet clásico durante 10 años de su vida. Un pasado que ha querido recuperar en sus redes sociales y que ha revolucionado a sus seguidores, que gracias a este espacio han podido conocer algunos detalles tan personales de su ídolo como el interior de su propio piso:

“En verdad no has cambiado tu carita angelical y esos ojazos preciosos”, señalaban que la extriunfita ha mantenido sus rasgos con el paso de los años. “Eres básicamente una versión adulta calcada de la chiquita”, confirmaba esa teoría otro usuario. “Estás igual, no has cambiado casi nada”, la apoyaba uno más. “Todo lo que has hecho en tu vida valió para que ahora seas una estrella que brilla con luz propia”, era otro de los elogios que recibía Laura.