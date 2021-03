Chenoa está en un magnífico momento personal y muy enamorada de Miguel Sánchez Encinas, a quien ya llama “mi marido” pese a que tuvo que frenar la boda por culpa de la pandemia . “Es justo que me haya tocado un ángel como él”, se refería a él con estas palabras tan cariñosas en ‘El show de Bertin”. Son muchos los hombres que han estado con la artista, algo que ha disfrutado, tal y como confesaba en esta charla, pero encontrar a alguien como él superados los 40 es una fortuna en la que quiso insistir en este programa : “Me ha ayudado a sentirme muy a gusto conmigo misma, a ser más vulnerable y salir de ese papel duro que conocer la gente”, comentaba al cantante en Canal Sur. No siempre ha tenido la suerte de tener a alguien que estuviese tan pendiente de ella. Y es que, en una conversación distendida con Carolina Iglesias en “#UnaCañaCon”, ha descubierto que tuvo relaciones que desaparecieron sin decirle nada.

Relajada y muy cómoda con las preguntas de Percebes y Grelos, Chenoa acataba que actualmente hay palabras relacionadas con la ‘Generación Z’ de las cuales desconoce su significado, como ‘crush’ (amor platónico), término que ella identifica con el sonido que hacen los objetos al romperse. Pero hay una que sí conoce cuál es su definición porque lo ha sufrido en su propia piel: ‘ghosting’ (que alguien a quien estás conociendo desaparezca sin decir absolutamente nada): “Ah bueno, eso me lo hicieron a mí. Esa me la sé. Como no me la voy a saber, a fuego colega”, provocaba la carcajada de Carolina. “¡Brindemos por el ghosting!”, brindaban ambas con sus cervezas por este fenómeno.