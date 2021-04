Geno pide perdón tras acusar a los fans de Eurovisión de haberle hecho bullying durante 20 años: "Quería decir que tengo dislexia y literalidad cruzada"

Una cuenta dedicada exclusivamente a asuntos referidos con el festival recuperaba hace unos días un vídeo de Poty enseñando a la cantante cómo eran los pasos de baile que después realizaría junto a David Bisbal, Chenoa, Gisela y Bustamante. “Geno dio clases particulares para el ‘giro” , titulaba al tweet haciendo referencia al pequeño contratiempo que sufrió en plena actuación. “Maravillosa”, respondía un fan de la artista mencionando a la protagonista del vídeo, que no dudaba en estallar tras recordarle una vez más lo sucedido sobre el escenario de Tallín en el año 2002.

“Pues sí, ¿sabes por qué?, porque tuve y tengo dislexia y con dos cojones y mucho trabajo las cosas se consiguen. Hoy en día ya lo domino y lo tengo bastante superado. Gracias Poty y mis compis por la ayuda”, aseguraba en Twitter, adjuntando otro tweet con una fuerte acusación a los admiradores del programa. “Y por supuesto a los fans de Eurovisión y el bullying que me habéis hecho durante 20 años. No sabéis una cosa, pero me habéis hecho más fuerte”, utilizaba su altavoz para denunciar su situación durante las últimas dos décadas.