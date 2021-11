Juan del Val denuncia la "violencia" que está recibiendo de los antivacunas: "Sus argumentos son estúpidos"

El debate se centraba sobre qué se debía hacer con la población que aún no ha ido a vacunarse contra la pandemia. “La gente se tiene que vacunar y quien no lo hace es un síntoma absoluto de estupidez . Y todo lo demás es decir las cosas de manera educada y yo creo que estoy siendo bastante preciso, son estúpidos”, se mostraba tajante Juan, que atacaba esta postura tan irresponsable: “Dicen que se sienten perseguidos. Más os tendrían que perseguir porque estáis provocando un desastre económico en toda Europa, un montón de muertes y de desgracias y, sinceramente, vacunaos“. Según el CIS, aún hay 4 millones de personas en España sin inocular, que supone un 4,8% de la población del país .

Consciente de su dureza, Juan puntualizaba y centraba sus ataques en aquellos que no se han puesto ninguna dosis por puro egoísmo: “Yo puedo respetar mínimamente a esas personas que dicen que tienen miedo a vacunarse. Puede ser un sentimiento respetable, pero el que no se vacuna por llamar la atención… son estúpidos, no hay más”. La respuesta del colectivo afectado no tardó en llegar. Fue tal el revuelo generado que él mismo quiso colgar algunas de las críticas que iba recibiendo: “Me pasan estos dos tuits sobre lo dicho ayer. ¡No me digáis que no es maravilloso”, bromeaba al comparar un mensaje en el que le reprochan ser votante de VOX y otro en el que le recriminan ser comunista. “Si insultáis, hacedlo bajito”, aconsejaba el guionista.