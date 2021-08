“Veo una foto en el Instagram de Nuria y me encanta. Ella con mis tres hijos, guapísimos los cuatro”, describía sus sensaciones nada más ver a la colaboradora, sonriente, junto a Juan, Pau y Olivia. “El caso es que la foto me resulta familiar. Efectivamente, repaso mi archivo y encuentro la original. ¡Me ha cortado la muy cabrona!”, compartía un collage con la original y la modificada como prueba irrefutable. “Le molestaba y me ha eliminado de un plumazo. Le ha puesto doscientos filtros y me ha convertido en un residuo”, utilizaba su gran sentido del humor para exagerar su disgusto. “Os dejo que voy a seguir llorando”, se despedía tras hacer público el truco de Nuria.