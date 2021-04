Marta Pombo, sobre su nueva vida tras cuatro meses sin redes: "Estoy con ganas y miedo a la vez"

La influencer explicó entonces que esos meses alejada de la vida pública no habían sido fáciles. “Tengo un problema intestinal del que me estoy tratando, he tenido Covid con todos los síntomas, lo superé, me he lesionado el hombro… ya sabéis, en mi línea”, explicó poniendo al día a sus fans, que habían deseado mucho su vuelta a las redes. Además, Marta Pombo confesó que había pedido ayuda a su psicólogo y llevaba algunos meses trabajando en su salud mental porque “no estaba bien”.