Nuria Roca añora su cuerpo de otros veranos y abre debate: "Mañana empiezo la operación bikini"

Los días de frío y lluvia ya son cosa del pasado. Las altas temperaturas han llegado a nuestro país para permanecer durante los tres próximos meses. Con ellas viene el verano, los chapuzones, más horas de luz y, lo más importante, suele ser sinónimo de vacaciones. En esta ocasión esta estación es más deseada que nunca. La acelerada campaña de vacunación nos permitiría recuperar la normalidad a lo largo de estas semanas. Aunque no todos podrán disfrutar como quieren de esta temporada estival. Nuria Roca ha confesado en sus redes sociales que el trabajo no le permite disfrutar de la costa como ha hecho otros años. Lo ha anunciado con un recuerdo que ha generado un debate sobre sus intenciones.

La valenciana colgaba una fotografía suya disfrutando de la playa para quejarse de que este año no tendría la misma suerte al estar centrada en su gira teatral con ‘La Gran Depresión’ y otros proyectos profesionales. “Este verano creo que me voy a quedar sin el mar en el cuerpo y sin este cuerpo en el mar”, aprovechaba la ocasión para mostrar su descontento con su cuerpo en comparación a otros años. “Pondré esta foto en la nevera. Mañana empiezo la operación bikini. Aún hay tiempo, no todo está perdido… o sí”, estaba dispuesta a iniciar este reto para sentirse cómoda con su estado físico.