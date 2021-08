La joven de 28 años ha denunciado públicamente que está siendo víctima de una extorsión . “Me están amenazando con publicar supuestos vídeos que han extraído de mi móvil si no pago 1600€ en menos de 48 horas ”, ha dado todos los detalles de su caso en Twitter, donde suma más de 270 mil followers, a quienes ha pedido colaboración mediante una pregunta: “Evidentemente, no voy a pagar, ¿cuál es la forma más rápida y eficiente de denunciar esto?”, quería saber Gonu cuál es la vía más rápida para actuar contra aquellos que estaban amenazándola y presionándola al hacerse, supuestamente, con material íntimo suyo.

Sus seguidores, en primer lugar, han tranquilizado a la influencer recordando que probablemente no tengan el contenido con el que la están intimidando y solo sea un cebo para que pague. “La manera más fácil y eficaz es llamar directamente al número de teléfono del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es el 017, ellos te darán consejo y darán parte a las autoridades. Ante todo no cedas”, le aconsejaban a Gonu, que no estaba dispuesta a “dejarlo pasar sin más”. “Puedes efectuar la denuncia en cualquier comisaría de policía o en un cuartel de la Guardia Civil, es necesario que lleves el mensaje donde proponen la extorsión”, le mostraban todas las vías posibles para denunciar este delito y sus acosadores acaben pagando por sus actos.