Rosanna Zanetti y David Bisbal han decidido desconectar de la rutina y han hecho una escapada romántica a un destino que aún mantienen en secreto, pero que, por lo que hemos podido ver en sus post –cabañas que flotan sobre el mar, aguas cristalinas-, podría tratarse de un destino paradisiaco como las Islas Seychelles o las Maldivas. Especulaciones sobre la ubicación aparte, la modelo y el cantante se lo están pasando en grande, ya que no dudan en colgar algunas de las actividades que realizan en redes.

Mientras que el almeriense ha retomado estos días uno de sus grandes hobbies, el buceo, la venezolana aprovecha para broncear su piel, tal y como hemos podido ver en una de sus últimas publicaciones. La actriz, fotografiada previsiblemente por su esposo, ha posado en bañador en una lujosa piscina que cuenta con unas increíbles vistas al mar de fondo. Sus seguidores, como era de esperar, no han pasado desapercibido el moreno de su piel y el “cuerpazo” que tiene tras haber sido madre de dos niños recientemente.

“Qué pasada de sitio, qué morena estás y qué buen fotógrafo te has buscado. Pues nada, envidia te tengo y no de la buena”, bromeaba una usuaria anónima, que deseaba a la pareja un buen viaje. “Madre mía, pero qué cuerpazo, tus niños te los trajo la cigüeña porque es impresionante el tipazo que tienes ”, estaba sorprendida con su figura una seguidora, al igual que Marta Carriedo, que piropeaba a la modelo con un solo “wow, body”.

Precisamente sobre su cuerpo, más concretamente sobre su pecho, hablaba hace unos días la actriz en un ‘preguntas y respuestas’ con sus seguidores. La mujer del exconcursante de ‘Operación Triunfo’ se sinceraba y reconocía no tener ningún complejo, pero que se arrepiente de haberse operado el pecho empujada por los comentarios de la gente. Ella estaba "feliz" con su "pecho pequeño" pero las críticas de desconocidos crearon en ella una insatisfacción que no tenía. "No estoy del todo contenta con la decisión", reconocía públicamente Zanetti.