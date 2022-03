Rosario Flores recuerda a Quique San Francisco, su expareja: "Mi ángel de los ojos claros"

Rosario Flores, al enterarse de la muerte del que fue su pareja, escribió una emotiva despedida al que fue su "compañero, maestro y amigo". "Llevo tu esencia en mi corazón. Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida. Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y felicidad. Contigo aprendí de la belleza verdadera, de la facilidad de saborear la vida sin descansos, sin normas", dijo a través de sus redes sociales en aquel momento.