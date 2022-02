Sara Carbonero, feliz con su cambio de vida: "Están surgiendo oportunidades bonitas, distintas y arriesgadas"

En el último año la vida de Sara Carbonero ha cambiado radicalmente. Tras cinco años viviendo en Oporto, la periodista regresaba a la capital junto a su marido, Iker Casillas , y sus dos hijos . Poco después de retomar sus compromisos en Madrid e instalarse de nuevo junto a los menores, la pareja anunciaba su separación . "Nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho", dijeron a través de un comunicado conjunto.

La periodista ha publicado en su cuenta de Instagram unas fotografías de un día de trabajo. Delante de la cámara, con un vaquero, una camisa blanca y unas deportivas Converse con plataforma, Sara Carbonero se enfrenta a un nuevo proyecto. "Últimamente están surgiendo oportunidades de hacer cosas muy bonitas, distintas y 'arriesgadas', proyectos que me llenan y me hacen salir de la famosa zona de confort", explicaba la ex de Iker.