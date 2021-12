En la publicación se puede ver al pequeño sentado frente al instrumento en lo que parece ser un aula de música. Acompañado por otra persona que toca un violín, Milan interpreta tres temas, 'Spanish Caballero' 'Night of the Tarantella' y 'The Can Can', canciones habituales en el aprendizaje del piano. Visiblemente concentrado, con una asombrosa soltura, sin equivocaciones ni apenas miradas hacia la partitura colocada enfrente, el niño ha levantado los aplausos de los seguidores de la de Barranquilla.