“Estoy haciendo este vídeo para comunicaros que es la tercera vez que estoy pasando el COVID. Somos un mogollón de peña ahora mismo los contagiados, yo creo que somos mayoría y ya sabéis que se acercan las fiestas”, reflexionaba desde su aislamiento. “Por eso me gustaría hacer un llamamiento desde mi cama a todos nuestros políticos para que se planteen retrasar una o dos semanas la Navidad”, reclamaba la humorista con la intención de no pasar estas fechas “sola y amargada en casa”.

Esta es la tercera vez que Susi Caramelo tiene que confinarse por culpa de este virus. En septiembre de 2020, Movistar + suspendía las grabaciones de su programa tras confirmarse un positivo entre uno de los miembros del equipo. Para seguir con las medidas recomendadas, todos los trabajadores se sometían a las pruebas pertinentes. Después de conocer los resultados, la presentadora hacía pública la desafortunada noticia: “Para todos los que pensabais que era una diosa, sabed que yo también he dado positivo en el primer PCR. Por suerte, me está pasando como con los 40, que no se me nota nada”, apuntaba en su tono habitual. ¡Recupérate pronto!