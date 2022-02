Tamara Gorro ha tocado fondo: "Elijo volver a la vida porque la echo de menos"

Tamara Gorro ha vuelto a nuestro país tras permanecer una temporada desconectando en un -por el momento- desconocido destino. La influencer, que anunciaba a principios de año su separación con Ezequiel Garay tras doce años de relación y dos hijos en común, se marchaba para poder “coger aire" y mimarse en este trance agravado por un problema de salud mental que lleva arrastrando meses. "Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, 'no es huir, es resetear', así lo tomo yo”, comentaba a su más de dos millones de seguidores.

Y es que aquí, en este espacio, recibe a diario el apoyo de su ‘familia virtual’, que ha estado durante este periodo de tiempo apoyándola incondicionalmente. “Si me hicierais mal, os puedo asegurar que esta cuenta la cerraba de por vida. Pero como no es así, me agarro a vuestra mano, porque sé que la tengo”, ha finalizado su discurso firmando en su agenda, concretamente en el 1 de febrero, fecha que habría tomado como punto de inflexión para coger de nuevo las riendas de su vida.