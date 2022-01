Tamara Gorro: "Mi intención es morirme junto a Ezequiel Garay"

Después de doce años juntos y dos hijos en común, Tamara Gorro y Ezequiel Garay daban la sorpresa y comunicaban su ruptura . La empresaria explicaba a su ‘familia virtual’ a través de sus perfil de Instagram que aún no entra entre sus planes divorciarse porque mantienen la esperanza de que esta crisis les permita "volver a recuperar y de terminar la vida juntos". La influencer llevan meses conviviendo sin ser pareja y, para evitar cualquier tipo de especulación ahora que "se van a proceder a dar pasos", fue ella misma quien tomó las riendas y dio la cara para descubrir la realidad.

Sus seguidores saben, desde hace tiempo, que Tamara padece un problema de salud mental al que no pondrá nombre hasta verse totalmente recuperada. Su separación con el exfutbolista es una piedra más en este camino, por eso su médico tuvo que regularle la medicación para que pudiera descansar. “Mi problema ya lo tenía, y no puedo mentir y decir que estoy mal por esto porque sería decir ‘ay, pobrecita’, y no es verdad, pero todo suma y yo creo que cuando uno está con un pie cojo y de repente le dan un golpe en la otra pierna pues te desestabilizas un poco”, ha comentado a ‘Europa Press’.