Define y nutre tu pelo: Vanesa Romero nos da las claves para cuidar tus rizos en tres pasos

¡Melenas rizadas, atención porque esto os interesa! Como sabéis, el pelo rizado siempre se nos resiste a ser domado porque se encrespa con más facilidad y tiende a ser más seco que el liso. Ha llegado la hora de enterrar el hacha de guerra con nuestra melena y, como Vanesa, aprender a cuidarlo y mantenerlo a raya. Si has probado con todo y aún así no hay manera, Vanesa Romero tiene los trucos infalibles para conseguir un rizo bien definido y, ojo, sin dañarlo.

Una vez que tengamos el pelo lavado, hay que quitar el exceso de humedad con la toalla, pero no con una toalla cualquiera, ¡ahí va nuestro truquito!: Las fibras de las toallas normales que tenemos por casa suelen estropear nuestro cabello así que, para conseguir un acabado óptimo, utiliza toallas de microfibra o incluso una toalla de algodón que ya no uses. Sí, sí, esta técnica se llama plopping, y es la mejor forma de dejar tus rizos con un acabado sublime.