Alejandro Albalá reaparece en Socialité Club: "A Isa Pi le tengo cariño, pero Sofía Suescun es como si no hubiera existido"

Tras muchos años apartado de la televisión, Alejandro Albalá ha sido el segundo rostro conocido que ha pisado el nuevo plató de Socialité Club. El joven no ha dudado en responder a todas las preguntas de su presentadora, María Verdoy. Aunque el exnovio de Isa P ha asegurado que no tiene contacto con la hija de Isabel Pantoja, sí que la guarda mucho cariño, como a su familia y ha asegurado que se alegra mucho del embarazo de su prima. "Anabel era de la que mejor me caía, me alegro por su embarazo, pero no creo que haya sido buscado", ha comenzado diciendo. En cuanto a Omar, ha dicho que considera que "ha estado muy enamorado de ella y que es normal que esté tocado".