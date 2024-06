El análisis de Cristina Rodríguez sobre los looks de los famosos: de Aitana a Isabel Pantoja

Hoy, 13 de junio del 2024, 'Socialité Club' ha contado con una invitada de lujo: la estilista Cristina Rodríguez , quién fuera jurado en 'Cámbiame' - un programa que compartió con Pelayo Díaz y Natalia Ferviú-. Como no podía ser de otra manera, la "Celebrity Stylist" -como ella misma se define en redes sociales, en donde acumula más de trescientos mil seguidores- ha comentado algunos de los looks más cañeros de las últimas semanas: de la infanta Cristina a Isabel Pantoja o Aitana, una de las artistas del momento.

Desde hace muchos años, Cristina Rodríguez se ha convertido en una consolidada estilista de moda de nuestro país. Su dedicación al sector textil ha hecho que, no sólamente triunfe en televisión, si no que haya logrado numerosos reconocimientos en la gran pantalla por su trabajo en producciones cinematográficas. Todo ello ha supuesto que su vida personal cause un gran interés. Una de las últimas noticias que salía a la luz de Rodríguez, y que ella misma contó, sobre su vida privada es que, a pesar de llevar casada tres años con la misma persona, no convive con ella.