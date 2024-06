Gustavo Guillermo, el que fuera chófer de María Teresa Campos, ha estado en 'Socialité Club'

El exconcusante de 'GH VIP' no ha podido contener la emoción al recordar a la presentadora, que hubiera cumplido 83 años

Alejandra Rubio explica la ausencia de Carlo Costanzia en la misa de despedida a María Teresa Campos

Gustavo Guillermo, el que fuera chófer y como un hijo más para María Teresa Campos, ha atendido a ‘Socialité Club’ en un señalado día: el que fuera el cumpleaños de la presentadora: “Me siento triste, es un día muy emotivo para mí, pero no entiendo esta polémica que se ha creado y nadie me va a mover de lo que pienso. Siempre digo que no se por qué y lo prometo que sueño con ella a menudo. Ella siempre ha sido extremadamente generosa. Todo a lo grande. Sigo teniendo una herida abierta sangrando por ella”.

El que formara parte del clan Campos durante tantos años ha estado presente en nuestro espacio tras las demoledoras palabras de Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’, tras no acudir a la misa en honor de su abuela, celebrada la pasada tarde en Pozuelo. "Por si no os habéis enterado va a hacer una misa él hoy, que lo ha dicho varias veces a la ve que decía que si quiere no se entera nadie… es para tomármelo un poco a cachondeo, no lo digo a mal. Lo que no entiendo es que cada vez que pase algo se siente en un plató de televisión”, ha dicho la pareja de Carlo Costanzia, otro de los grandes ausentes a este homenaje".

"Tengo bloqueada a Carmen Borrego, me duele porque no me invitaron. Ella siempre tiene que quedar por encima. Parece que solo le duelen las cosas a ella. Habría que preguntarle por qué gente cercana a ella tendría que preguntarle porque deja de estarlo. Quería aclarar que en ningun momento dije que iba a hacer una misa. Yo voy a ir a misa a rezar por ella", ha dicho sobre la hija de María Teresa Campos, a la que ha mandado un dardo sobre su hijo. "No hay comunicación con ninguna, si no he hablado estos meses entiendo que no me inviten, es lógico", ha continuado diciendo.

Además, Gustavo ha dejado claro su postura con respecto a la polémica de José María Almoguera y Carmen: "Ha luchado por ese niño, le ha dado la luna si se lo ha pedido. Todos sufrimos. Yo insisto, Carmen unas persona a la que he querido mucho y si no la he escrito tengo mis motivos. Tengo el mismo derecho que ella a ir a programas porque siempre voy a hablar bien de su madre". Finalmente, el chófer ha destactado cualquier tipo de reconciliación con el clan Campos.

La polémica misa en honor a María Teresa Campos

El pasado 17 de junio del 2024 la familia Campos celebraba una misa en memoria de María Teresa Campos. Terelu, con semblante seria, y su hermana Carmen -que han llegaban solas- fueron sido las primeras en entrar junto a sus nietas. Una misa que se ha celebrado en la más estricta intimidad en la que no ha faltado polémica con la ausencia de José María Almoguera, que no tiene relación alguna con su madre, a pesar del fuerte vínculo que tenía con su abuela. Tampoco ha estado Gustavo- que ha estado en ‘TardeAR’-, quién fuera chofer de la siempre recordada María Teresa, que mañana, 18 de junio, cumpliría 83 años.