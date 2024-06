Pipi Estrada destapa la "gran discusión" entre Terelu Campos y Alejandra Rubio: "Hubo una tensión muy grande"

El pasado miércoles 19 de junio, el país se despertaba con una de las noticias más inesperadas de la crónica social: Alejandra, la hija de Terelu Campos , concedía una entrevista exclusiva en '¡Hola!' junto a su pareja, Carlo Costanzia -con el que lleva cinco meses de relación-, en donde desvelaba que, el próximo mes de diciembre, se convertirían en padres . Una noticia de la que se ha hablado mucho en los últimos días, tanto en eventos como en televisión. Las reacciones no se han hecho esperar y una de ellas ha sido la de Pipi Estrada, expareja de Terelu Campos , que ha acudido al plató de 'Socialité Club' en donde ha dado su opinión sobre el bebé de la nieta de María Teresa Campos. ¡Te contamos todos los detalles!

Fue con Pipi Estrada, con quien estuvo durante un año y medio compartiendo su vida Terelu Campos, que el próximo mes de diciembre se convertirá en abuela . Eso sí, sabido es que que lo suyo no termino en muy buenos términos y la hija pequeña de María Teresa Campos le ha llegado a interponer una demanda. Precisamente, ha sido el colaborador de Telecinco el que ha dicho con total seguridad el "disgusto" que tiene Terelu con su hija Alejandra: "Este embarazo estaba en la ruta del negocio, es una locura, una inconsciencia. Hubo una gran discusión entre madre e hija y Terelu está muy disgustada". Además, ha desvelado lo que opina el entorno anónimo de la pareja: "De la celda a una portada" .

Las reacciones al embarazo de Alejandra Rubio, de 24 años, no se han hecho esperar. Fue ella misma la que en las páginas de '¡Hola!' desvelaba una de las más esperadas: la de su madre, Terelu Campos . "Mientras estábamos hablando de otra cosa se lo solté de sopetón. Pensé ‘Ahora o nunca’", recordaba la futurá mamá. Lo primero que le dijo Terelu a su hija fue " Ah, vale. Ahora lo entiendo todo ", después de unas semanas notando cambios de humor en su hija. Además, la pareja de Carlo Costanzia también apuntaba que su madre, incluso, llegó a comparar su embarazo con el de su hija. Al principio, según ha contado Rubio, Terelu Campos "flipó", pero luego "se emocionó mucho" al saber que iba a tener un nieto o una nieta (aún se desconoce el sexo del bebé). " Después ya me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría ", explicaba Alejandra en el medio mencionado.

Otra de las reacciones más esperadas, que dista mucho de la de la hija de María Teresa Campos, ha sido la de Alejandro Rubio, padre de la futura mamá, que no conoce todavía a su yerno, Carlo Costanzia: "A mí me parece que es un poco joven, ya se lo he dicho a ella pero bueno, si ella es feliz, para mí eso es lo más importante. Tiene su edad y ya tiene su capacidad para tomar sus propias decisiones. Si han tomado esta decisión es porque lo han pensado mucho y han tomado la decisión más conveniente pero vamos, al tiempo".