Terelu Campos se sentaba hace unos días en ‘De Viernes’ para dar sus primeras declaraciones sobre el embarazo de su hija, Alejandra Rubio . La hija de María Teresa Campos no dudaba en contar con todo lujo de detalles cómo ha vivido estos meses sabiendo la noticia, pero sin contársela a nadie. Desde que se conociera la noticia, son muchas las incógnitas que se han planteado y que apuntan directamente a ambos clanes: ¿cuál fue la reacción de la hermana de Carmen Borrego? ¿Qué relación tiene con su consuegra, Mar Flores? Además otra de las reacciones esperadas ha sido la de Gustavo, el que fuera chófer de María Teresa Campos. ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia para escucharla!

En su exclusiva conjunta en ‘¡Hola!’, los futuros papás no dudaron en desvelar cómo habían reaccionado sus madres a esta noticia. Dos reacciones muy parecidas entre ellas, la de sorpresa, que ha supuesto que la relación entre las futuras abuelas haya estado en entredicho durante estos últimos días: " Mientras estábamos hablando de otra cosa se lo solté de sopetón. Pensé ‘Ahora o nunca ’”, recordaba Alejandra. Lo primero que le dijo Terelu a su hija fue "Ah, vale. Ahora lo entiendo todo", dijo la hija de María Teresa Campos a su hija después de unas semanas notando cambios en su actitud.

Por su parte, Carlo Costanzia también desveló cuál había sido la reacción de su madre: “Se dio el caso de que ese día vi antes a mi padre e, inmediatamente después, a mi madre. Me lo quería quitar de en medio cuanto antes. Se puso supercontenta y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo me esperaba”.