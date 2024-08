Christofer Guzmán desmiente a Fani Carbajo tras sus acusaciones: "Te voy a denunciar por acoso, tengo pruebas"

Christofer Guzmán ha hablado con 'Socialité Club' para responder a las demoledoras palabras de su ex

En el último programa, Fani aclaraba que legalmente no se había casado con su expareja y que, además, había tomado medidas legales contra él

Fani Carbajo responde en 'Socialité Club' a los ataques de su ex, Christofer: "Está denunciado por cosas fuertes"

‘Socialité Club’ -el programa de las tardes de Divinity, que se emite de lunes a viernes de 20:00 a 21:00- ha arrancado su espacio de hoy con un invitado muy especial. Desde hace una semana que no cesa la polémica entre Fani Carbajo y Christofer Guzmán y es que, a pesar de llevar más de un año separados, la expareja todavía no ha alzado la bandera blanca en su batalla mediática -y judicial-. El pasado 30 de julio, y a punto de dar a luz a su hija Victoria -fruto de su relación con Fran, su novio desde hace un año-, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se sentaba en el plató junto a Antonio Santana para advertir a su expareja, que no ha dudado en aclarar algunas cuestiones sobre su pasado en común. ¡Te contamos todos los detalles!

Tras las últimas declaraciones de Fani, Christofer reaparecía en redes sociales para contestar a su expareja, con la que pasó por el altar pero con la que no se llegó a casar oficialmente: "Acabo de ver el programa, he hecho como 400 historias diciendo de todo… Pero me voy a relajar. Yo no tengo ninguna denuncia de nada, te invito a que la saques. Yo no tengo ninguna denuncia de nada. Te voy a denunciar por acoso y tengo muchas pruebas de acoso. Todo lo haces por dinero".

Finalmente, ha sido Lía Román, reportera del programa, la que ha desvelado lo que verdaderamente opina el madrileño sobre las declaraciones de Carbajo. ¡Dale al play para conocer su respuesta!

La versión de Fani sobre la polémica con su expareja

Hace justo una semana, Carbajo aterrizaba en el plató de ‘Socialité Club’ para comentar algunos temas candentes de la actualidad social, así como para hacer una valoración sobre ‘Supervivientes: All Stars’. Sin embargo, no pudo evitar contestar a si Christofer le había felicitado o no por su embarazo. Una respuesta que le sirvió a Guzmán para sentarse en el plató del programa de María Verdoy y Antonio Santana y aclarar detalles sobre su relación con la que había sido su compañera de vida durante años.