Isabel Rábago da detalles de la nueva relación del hijo de Carmen Borrego: "Tonteaban desde hace tiempo"

Desde hace un año es sabido que Carmen Borrego no tiene ningún tipo de relación con su primogénito, José María Almoguera. A ello, además, se le sumaba una supuesta polémica con su entonces nuera, Paola Olmedo, que hace tres meses anunciaba su separación del nieto de la siempre recordada María Teresa Campos. Ahora, todo apunta a que el primogénito de la colaboradora de Telecinco ha iniciado una nueva relación, tal y como ha destapado la revista 'Semana'. “Ella se ha sorprendido mucho. Ella es muy prudente al respecto, porque es la madre de su primer nieto y ella trata de no dañar ni decir nada inoportuno. Ella hace bastante tiempo que no habla de su hijo”, ha comenzado diciendo Rábago, que mantiene una muy buena relación con las Campos.