María Verdoy: "Por culpa del machismo he tenido sentimiento de la impostora"

En esta charla con Divinity, la presentadora que todos los días está al frente de 'Socialité Club', cuenta cómo ella misma se enfrenta hasta el día de hoy a esas críticas y esas miradas que la juzgan por el solo hecho de ser mujer: "Yo he tenido sentimiento de la impostora por esto, me he preguntado si me lo merezco. Porque tengo mis inseguridades. Porque siempre si te va bien parece que te tienes que justificar. Porque si nos va bien, algo raro hay".

Con 39 años, a lo largo de toda su veintena y treintena ha tenido que escuchar las clásicas preguntas sobre si va a casarse, si va a tener hijos, y la siempre latente idea de que si no cumple con esas "metas" sociales no va a triunfar. Con el tiempo y la madurez, María ha aprendido a poner límites. "He llegado a hablar abiertamente sobre que me gustaría tener hijos. Por ahora no, y ya no doy explicaciones sobre por qué no los tengo. Porque he vivido una evolución en mí, en entender que esto es un estigma y una presión que se ejerce sobre la mujer. Y por eso no tengo que dar esas explicaciones. E intento llevarlo a la práctica en el programa. Si hablamos en Socialité sobre si Tamara Falcó estará embarazada o no, es porque ella ha manifestado abiertamente que lo está intentando. Jamás se me ocurriría ponerle la presión a una mujer de '¿vas a quedarte embarazada?' Porque podemos elegir, podemos decidir, podemos estar librando una batalla interna que nadie sabe y no hay que meter esa presión".