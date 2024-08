Marisa Sandoval aclara en 'Socialité Club' su relación con Álvaro Muñoz Escassi: "Conocí a su hija"

Marisa Sandoval ha reaparecido en el plató de 'Socialité Club' tras muchos años alejada del foco mediático

La modelo, además de hablar como nunca sobre su relación con Cristiano Ronaldo, también se ha pronunciado sobre Escassi

Lara Dibildos destapa el acuerdo que tiene con Álvaro Muñoz Escassi sobre su vida sentimental

'Socialité Club' -el programa de las tardes de Divinity, que se emite de lunes a viernes de 20:00 a 21:00- ha contado con una invitada muy especial: Marisa Sandoval, la que fuera primera tronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa', el programa del amor de Telecinco que presentó Emma García a comienzos de los 2000. Fue ahí en donde la modelo se daba a conocer, tanto mediáticamente como en el mundo de los celebrities. Y es que, tras su salida del espacio, mantuvo relaciones sentimentales con rostros muy conocidos, como con Cristiano Ronaldo, aunque no ha sido el único. La joven ha reconocido, por primera vez, con qué famosos ha estado además de con el que fuera jugador del Real Madrid. ¡Te contamos todos los detalles!

Se pronuncia sobre su relación con Escassi

Desde hace un mes, hay un nombre que está en boca de todos: Álvaro Muñoz Escassi. Tras su ruptura con María José Suárez, con la que llevaba más de 3 años de relación, se desataba por completo la polémica al salir a la luz una presunta infidelidad por parte del jinete a la que fuera Miss España. Hoy, coincidiendo con su visita al programa de María Verdoy, Sandoval ha hablado como nunca de su relación con la expareja de Lara Dibildos.

“A Escassi, lo conozco hace muchos años y no hemos tenido una relación de ningún tipo, pero hemos tenido una amistad. Hace mucho que no hablamos. Yo no tenía conocimiento de lo que le estaba pasando ahora. Le conocí en el 2008 o 2009, en un cumpleaños en un bar en una fiesta privada y ahí lo conocí. Luego intercambiamos los teléfonos y seguimos hablando. Hemos coincidido muchas veces. Una vez me invitó a comer”, ha comenzado diciendo.

A pesar de los años que han pasado desde entonces, nunca perdieron el contacto. Es más, Sandoval ha desvelado que volvió a quedar con él tras su ruptura con Raquel Bernal: “En el 2019 fue cuando más hablamos, que coincide con su separación de Raquel Bernal, yo creo que él no estaba con ninguna pareja. Cuando coincidíamos o quedábamos lo pasábamos bien, incluso con amigos y yo nunca le he preguntado ni él a mí… no era una relación relación. No era nada serio”.

Tras sus palabras, la presentadora de 'Socialité Club' le ha lanzado una pregunta que le lleva rondando desde hace varias semanas. ¿Cuál es el poder que tiene Escassi con las mujeres para conquistarlas?: “Tiene un poder de seducción increíble. Es muy educado, se sabe muy bien comportar, sabe lo que tiene que decir. Físicamente es muy atractivo. Personalmente que no es ningún inculto, tiene labia y sabe como conquistar a una mujer. Es muy divertido, bastante divertido -ha enfatizado”.