Marisa Sandoval reaparece en 'Socialité Club' y habla sobre su relación con Cristiano Ronaldo: "Me agobié"

Además, la que fuera aspirante a Miss España ha desvelado que entonces Ronaldo era una "muy simpático, sociable y agradable" y, aunque no llegó a tener una relación "de pareja", sí que ha desvelado que, " compartieron momentos en los que lo pasaron muy bien ": “Es una persona muy entregada. Ahora con sus hijos, pareja… Es a la vez distante pero cercano y es buena persona y un muy buen profesional en su campo y no puedo decir nada malo de él. Él es un conquistador nato . Es un hombre exitoso, tranquilo y cualquier mujer a su lado se sentiría atraída”.

Sin embargo, lo suyo quedaría en un idilio ya que, cuando salía a la luz su historia, tomaron rumbos sentimentales por separado: “Si que es verdad que se metió la prensa y fueron muchas cosas de por medio, yo me agobié, yo ya estaba en Budapest y me fui de España para evitar eso. Y un día mi teléfono empezó a sonar. Yo no entendía y fue como que sentí mucho acoso y nunca quise meterme en eso. No tengo nada malo que decir de él. A él tampoco le gusta que hablen de su vida privada y por eso no voy a hablar. No llegué a tener nada con él porque claro estaba en el punto de mira”.