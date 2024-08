Mayte Valdelomar, sobre la situación económica de Terelu Campos: "Tuvieron unos gastos tremendos"

El pasado miércoles, Terelu Campos concedió una entrevista a la revista Lecturas para hablar, entre otras muchas cosas, del embarazo de su hija Alejandra, que la convertirá en abuela el próximo mes de diciembre. Además, la hija de María Teresa Campos negó que una expareja le debiese cincuenta mil euros, una información que días antes había adelantado la periodista Gema López. La hija de María Teresa Campos comenzó diciendo que no era verdad la información que se hizo pública y que ella "en muy pocas situaciones" había tenido 50 mil euros en el banco. "Alguien me debe un dinero que no sobrepasa muchos los diez mil euros", quiso aclarar.