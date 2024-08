Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi intercambian unos cariñosos mensajes en las redes

Hace unas horas, Enrique del Pozo aseguraba que Álvaro habría mantenido relaciones sentimentales con un popular actor de nuestro país. Aunque no directamente, el ex de María José Suárez ha querido pronunciarse a través de un comunicado en las historias temporales de su cuenta de Instagram: "Estoy en un momento de mi vida en el que no deseo desgastarme con nada ni nadie. Ya no me apetece dar explicaciones, soportar dramas innecesarios, excusas o indiferencias. Mi nivel de tolerancia para ciertas cosas es mínimo y mi paciencia, casi nula. Solo quiero estar bien, sentirme bien y hacer el bien. No pienso perder mi tiempo con nadie, ni hacérselo perder a alguien más. Prefiero invertir mi energía en lugares y personas que me valoren, que aporten paz y luz a mi vida, y que me llenen de tranquilidad".