Álex Ghita se sincera en 'Socialité Club' sobre los rumores de ruptura con Adara Molinero: "Te puedes equivocar"

Sin embargo, al igual que en su mejor momento daban pistas de lo unidos que estaban, como su lacrimógena despedida antes de que la expareja de Gianmarco Onestini partiera a la primera edición de ‘Supervivientes: All Stars’, ahora parece que los jóvenes no atraviesan su mejor momento como pareja. Y es que, además de romper su amistad con Jonan Wiergo -quién fuera su máximo apoyo durante su concurso-, la joven parece que también podría haber roto con el hombre con el que ha estado saliendo en los últimos ocho meses.

Miguel Frigenti, examigo de Adara Molinero, ha estado presente en el 50 programa de 'Socialité Club' para hablar sobre la posible ruptura entre la influencer y el entrenador de celebrities: " Yo después de estar aquí el otro día y Adara ha dejado de seguir a mi entorno. Mis palabras emotivas no le ablandaron el corazón. Lo que le ha pasado con Álex es lo que le pasa con todo el mundo, cuando no le bailan el agua. Está quedando fatal, está demostrando una inmadurez… Lo hace para llamar la atención y sabe que da de qué hablar. Es adicta a que se hable de ella".

Tras los rumores, Lia Román se ha puesto en contacto con el protagonista, que ha aclarado qué hay de cierto en los rumores. "He hablado con él, en un principio no me quería aceptar que habían roto y yo confirmaría que sí. Tenían un viaje pendiente al que no van a ir. Ha dicho que no está confirmando nada. Tenemos la conversación", ha dicho antes de dar paso a las declaraciones de Ghita.